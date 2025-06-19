"عويل ولسانه طويل".. هند الضاوي تُلقّن صحفيا إسرائيليا درسا لن يُنسى

كتبت- أميرة حلمي:

مقطع فيديو جديد جاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط إشادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقف الإعلامية والصحفية المصرية هند الضاوي مع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على شاشة إحدى القنوات الفضائية، التي لقتنه درسا قاسيا.

عودة اسم هند الضاوي إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي أعاد تداول مقطع فيديو قديم يعود إلى مايو 2024، فإنها عادت بقوة إلى الواجهة.

هند الضاوي المولودة في عام 1981، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، وبدأت مسيرتها الإعلامية عام 2005، وتدرّجت في عدد من المؤسسات الإعلامية، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز الأسماء في الإعلام السياسي العربي.

اشتهرت بتحليلاتها السياسية الدقيقة، وظهورها المتكرر في برامج تهتم بالشأن العربي والدولي، ولا سيما الملفات الشائكة مثل الوضع في غزة، العلاقات المصرية الإسرائيلية، والسياسات الخليجية.

لحظة التحوّل.. مشادّة مع صحفي إسرائيلي

في مايو 2024، كانت الضاوي ضيفة في برنامج “اسأل أكتر” على قناة روسيا اليوم، إلى جانب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين. كان النقاش متوترًا منذ بدايته، لكن الشرارة اندلعت عندما قاطعها كوهين بسخرية قائلاً: “النسوان ما بيخلوك تحكوا، النسوان بيحكوا كل الوقت، بالعين راديو.”

لم تسكت هند، وردّت عليه قائلة:

"النسوان اللي ربتك، إحنا عندنا 7 آلاف سنة حضارة.. الست المصرية كانت ملكة مش بنت ملك".

خلال مداخلتها في يونيو 2025 مع الصحفي العربي الإسرائيلي “نائل الزغبي”، وأثناء حديثها عن التصعيد بين إيران وإسرائيل، وصفت الإعلامية المصرية هند الضاوي دولة الاحتلال بعبارة شعبية، قائلة: “زي ما بنقول في مصر عويل ولسانه طويل”. وأضافت مؤكدة: “إسرائيل كيان مصطنع فُرض على منطقة الشرق الأوسط، وإذا كانت غير إسرائيل مستاءة من الوضع فعليها أن ترحل، تاخد شعبها اللي لمته من شتات الأرض وترحل".

بعيدًا عن لحظات التصعيد، تستمر هند الضاوي في تقديم تحليلات سياسية معمقة، وتناقش ملفات مثل مستقبل غزة بعد الحرب، والسياسات الدولية في الشرق الأوسط، وهي تطل بانتظام عبر قنوات مثل “الغد”، و”روسيا اليوم”، وغيرها من المنصات وبرامج البودكاست مثل أرشيف.











