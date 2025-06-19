فيديو مرعب.. مزارع يحاول تقبيل أفعى فتنقض عليه

كتب- أحمد الضبع:

يرقد مزارع هندي في وحدة العناية المركزة، بعد أن عضته أفعى على لسانه بينما كان يحاول تقبيلها أمام الكاميرا.

الواقعة حدثت مساء الجمعة في قرية "هيباتبور" بمنطقة موراداباد شمال الهند، حيث قرر المزارع جيتيندرا كومار (50 عاما) تصوير فيديو "استعراضي" لجذب الانتباه، بعد أن أنقذ أفعى ظهرت فجأة من جدار أحد المنازل وأثارت ذعر السكان.

وبحسب شهود عيان، كان كومار تحت تأثير مادة غير معروفة عندما لفّ الأفعى حول عنقه، وبدأ يقترب منها محاولا تقبيلها وسط تصفيق وتصوير من الحاضرين، إلا أن المشهد سرعان ما تحوّل إلى رعب عندما هاجمته الأفعى فجأة وعضّته في لسانه، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".

وجرى نقل كومار على الفور إلى مستشفى محلي، قبل أن تحال حالته الحرجة إلى منشأة طبية متقدمة في موراداباد، حيث لا يزال يصارع من أجل البقاء.

وقال حاكم القرية إن الحادثة كانت نتيجة مباشرة لتصرف طائش، مؤكدا أن الأفعى هربت إلى الأدغال عقب الحادث، فيما شدد الأطباء على أن الحادث يعد درسا قاسيا لكل من يتعامل مع الحيوانات البرية دون خبرة أو احترام لخطرها، خصوصا بدافع التفاعل الرقمي وجذب المتابعين.