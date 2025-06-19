فيديو أثار الجدل.. زوار حديقة حيوان صينية ينتزعون شعر نمر لسبب صادم

كتب- سيد متولي:

تعرضت مجموعة من زوار حديقة حيوانات في مقاطعة لياونينج، شمال شرق الصين، لانتقادات شديدة بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهم وهم ينتزعون شعر نمر مستريح عبر سياج معدني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، وقعت الحادثة في 8 يونيو في منطقة مشاهدة خاصة، حيث عادةً ما تستلقي النمور الكبيرة فوق نفق فولاذي.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، امرأةً تحثّ الآخرين على "انتزاع المزيد" من شعر النمر، إذ يُعتقد أنه "يبعد الشر"، وحذت حذوها أخريات، حيث ربط بعضهن خصلات فراء النمر بحقائبهن، كما ظهر أحدهم وهو يتباهى أمام الكاميرا حاملا خصلة من الشعر قائلا: "أفضل تذكار مجاني".

في الثقافة الصينية التقليدية، يعتقد أن شعر النمر يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الحظ السعيد، إلا أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا إلى إدانة هذا الفعل.

وحصد الفيديو أكثر من 700 ألف مشاهدة على الإنترنت، ووصف المعلقون الزوار بـ"الأنانية والجهل".

وكشف موظفو حديقة الحيوانات أنهم حاولوا منع الزوار من لمس الحيوانات، لكنهم لم ينجحوا، وأشار أحد حراس الحيوانات إلى أن لمس الحيوانات أو استفزازها ممنوع منعا باتا، وقد يسبب لها ضيقا.

كما حذر الخبراء من خطورة هذا السلوك، فسحب شعر النمر لا يسبب له الألم فحسب، بل يثير عدوانيته أيضا، ما يعرض الحيوان والبشر للخطر.

وحتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كان الأفراد المتورطون سيواجهون أي عقوبة.

وقال تشو وي، الخبير القانوني في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إن زوار حديقة الحيوان قد يواجهون عقوبات مدنية لإيذاء الحيوانات، بما في ذلك الغرامات والتحذيرات أو حتى الاحتجاز بموجب القانون الصيني.

وعلى الإنترنت، دعا كثيرون إلى إقامة حواجز مادية أقوى وتطبيق قوانين أكثر صرامة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وعلق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "يجب أن تكون الحيوانات والسياح متساوين في حديقة الحيوانات، من واجب حديقة الحيوانات الحفاظ على سلامة الحيوانات"، وأعرب آخرون عن آراء مماثلة.