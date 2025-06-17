معركة قضائية.. "بق الفراش" يشعل أزمة في فنادق لاس فيجاس

كتب- أحمد الضبع:

تحولت إقامة عدد من زوار مدينة لاس فيغاس إلى تجربة مزعجة ومؤلمة، بعدما تعرضوا لهجمات من بق الفراش داخل غرف فنادق شهيرة، ما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد إدارتي فندقي "جزيرة الكنز" و"لوكسور".

وبحسب وثائق قانونية، فقد تم تسجيل ثلاث قضايا في أبريل 2025 تتعلق بحوادث وقعت خلال صيف العام السابق، وتضمنت إصابات جسدية ونفسية نتيجة انتشار الحشرات في غرف الإقامة، وفقًا لما نقله موقع Yahoo News.

النزيلة تيريزا بروس أوضحت أنها لاحظت لدغات على جسدها أثناء إقامتها في فندق "جزيرة الكنز" يوم 21 يونيو 2024، وحتى بعد تغيير غرفتها، استمرت المشكلة، مشيرة إلى أن إدارة الفندق اعترفت لاحقًا بوجود بقّ الفراش في كلتا الغرفتين.

أما الزوجان ستيفن وكورتني جولي فقد تعرضا للحالة ذاتها بفندق "لوكسور"، حيث ظهرت عليهما لدغات شديدة الحكة، ما أدى إلى نقل كورتني إلى المستشفى بعد إصابتها بصعوبة في التنفس، واضطر الزوجان لاحقًا إلى التخلص من معظم متعلقاتهما الشخصية.

وفي حادثة مشابهة، أكدت النزيلة بريانا ماكنزي أنها تعرضت لهجوم من الحشرات خلال إقامتها منتصف يوليو 2024، ما تسبب لها في إصابات جسدية واضطرابات نفسية.

ويمثل المحامي برايان فيراج جميع المدعين، وصرح لشبكة Fox News Digital أن الهدف من الدعاوى هو تعويض الضحايا وتسليط الضوء على تقصير بعض الفنادق في مكافحة آفات خطرة كالبق، مؤكدا أن بعض الحالات استدعت تدخلا طبيا عاجلا.

وحذر المحامي من الانتشار السريع لبق الفراش داخل الفنادق، داعيا إلى تدريب الموظفين على الكشف المبكر واتباع بروتوكولات فعّالة لمكافحة الآفات، ونصح النزلاء بفحص الأسرّة والمفروشات فور دخولهم الغرف.

وحتى اللحظة، لم تصدر إدارتا "جزيرة الكنز" و"لوكسور" أي رد رسمي على تلك الاتهامات، بينما يتوقع المحامي فيراج الحصول على ردود رسمية خلال الفترة المقبلة.