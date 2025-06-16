"الدنيا هتضحك لهم".. استعادة أموال وصلح ورجوع حقوق لـ 3 أبراج
08:30 م الإثنين 16 يونيو 2025
كتبت- شيماء مرسي
قد تحمل الفترة القادمة أخبار جيدة وسارة لبعض الأبراج، فمن المتوقع أن تشهد هذه الأبراج تحسن ملحوظ فيما يخص استعادة حقوقها، سواء كانت مالية أو معنوية وستكون هناك أيضا فرص ذهبية للصلح وحل النزاعات.
في هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز الأبراج التي ستحظى بهذه التطورات الإيجابية، بحسب ما ذكر موقع "hindustantimes".
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