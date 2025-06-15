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أبراج قد "تفركش الخطوبة" خلال أيام.. "جابوا آخرهم"

09:30 م الأحد 15 يونيو 2025
أبراج قد "تفركش الخطوبة" خلال أيام.. "جابوا آخرهم"

أبراج قد "تفركش الخطوبة" خلال أيام.. "جابوا آخرهم"

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تعيش بعض العلاقات العاطفية هذه الأيام على صفيح ساخن، فيما تشير توقعات الأبراج إلى أن بعض مواليد الأبراج قد يتخذون قرارات مصيرية تتعلق بإنهاء علاقات الارتباط أو الخطوبة خلال الفترة القريبة المقبلة، بسبب ضغوط نفسية أو عاطفية أو حتى تغيّرات فلكية تؤثر على مشاعرهم وتفكيرهم.

وقال محمد صلاح، خبير الأبراج والفلك، إن مواقع الكواكب في هذه الفترة، لا سيما انتقالات القمر وتأثير المشتري وزحل، تخلق أجواء من التوتر العاطفي لدى بعض الأبراج، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات حاسمة قد تشمل إنهاء الخطوبة أو التراجع عن قرارات زواج كانت وشيكة.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن بعض الأبراج وصلت لمرحلة متأخرة في قدرتها على تحمل الضغوطات، ومرشحة لإنهاء علاقاتها العاطفية خلال الأيام المقبلة، وتشمل:

ابراج الابراج فركشة خطوبة برج الحمل برج الجدي

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