دولة تمنح موظفيها حق الإجازة لعامين مع 70% من الرواتب

كتب- أحمد الضبع

قرت الحكومة الهولندية نظاما يتيح للموظفين الحصول على إجازة مرضية تصل إلى عامين، مع تقاضي 70% من رواتبهم خلال هذه الفترة، ما يعزز الأمان الوظيفي والدعم النفسي في أوقات المرض الطويل.

وبحسب موقع business الهولندي، يعرف هذا القانون في هولندا باسم "WULBZ"، ويلزم أصحاب الأعمال بدفع جزء من راتب الموظف المريض، بشرط تقديم تقارير طبية معتمدة من طبيب الشركة، إلى جانب التعاون في وضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل فور تحسّن الحالة الصحية.

ولا يقتصر القانون على فئة محددة، بل يسري على كافة العاملين ما لم تُحدّد عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية استحقاقات مغايرة.

ويعد نظام الإجازات المرضية في هولندا من بين الأكثر سخاء على مستوى أوروبا، إذ يوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الصحة الجسدية والنفسية للموظف، وهو ما وصفه خبراء في شؤون العمل بأنه "نقلة نوعية" نحو بيئة عمل أكثر إنسانية واستدامة.