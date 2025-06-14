يستضيف إنتر ميامي الأمريكي نظيره الأهلي على ملعب هارد روك في المدينة، في الثالثة فجر غدا الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويقص الأهلي شريط بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر غدا الأحد (الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، في مباراة الافتتاح.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا، بينهم الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي والهلال السعودي، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بتوقيت أمريكا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي

تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو وايجاندت، ماكسيميليانو فالكون، ديفيد مارتينيز، نوح ألين.

خط الوسط: تاديو أليندي، بنجامين كريماسكي، سيرجيو بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي"، نتيجة المباراة المتوقعة، إضافة إلى حظوظ بعض لاعبي الفريقين في لقاء اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع.

طاقة لاعبي الأهلي

محمد الشناوي (القوس)

• الشمس في الجوزاء توثر عليه، وقد يعاني من توتر في اتخاذ القرار.

• القمر في الدلو يدعمه ذهنيًا وتكتيكيًا.

• نبتون في الحمل يُربك ردود الفعل تحت الضغط.

التوقع: أداء غير ثابت، تصديات مهمة لكن لحظات من التشتت، احتمال تردد في الخروج من المرمى.

مروان عطية (الأسد)

• المريخ في الأسد بدرجة قريبة جدًا، تطابق تام، طاقة هائلة.

• القمر في الدلو يعاكسه لكن يحفّزه على الإبداع.

التوقع: أداء هجومي ناري، تسديدات جريئة، قد يسجل أو يصنع، أحد أفضل لاعبي اللقاء.

إمام عاشور (الحوت)

عرضة للانفعال أو الاصابات.

• الشمس في الجوزاء تجعله تحت ضغوط داخلية.

• زحل/كايرون/نبتون في الحمل ضغط بدنيًا.

التوقع: أداء قوي.

تريزيجيه (الميزان)

• الشمس الجوزاء تدعمه (هوائي مع هوائي).

• القمر في الدلو يعزز فكره وسرعته.

التوقع: أداء جيد هجوميًا، يصنع فرصًا، لكن قد يتعرض لإرهاق مفاجئ أو يُستبدل.

وسام أبو علي (الجدي)

• زحل/نبتون/كايرون في الحمل تُربّع برجه، تحديات كبيرة.

• لا دعم مباشر من المريخ أو القمر.

التوقع: أداء ضعيف أو بطيء، احتمال ارتكاب أخطاء أو تدخلات قوية.

طاقة لاعبي إنتر ميامي

أوسكار أوستاري (السرطان)

• المشتري وعطارد في السرطان يدعمانه بقوة.

• الشمس لا تعارضه.

التوقع: ثقة عالية، أداء ثابت، تصديات قوية، قد يكون نجم اللقاء.

ليونيل ميسي (السرطان)

• يحصل على دعم كلي من المشتري وعطارد.

• القمر في الدلو يعزز فكره الجماعي.

التوقع: هادئ، فعّال، قد يصنع هدفًا أو يسجل من كرة ثابتة، يعتمد على الذكاء أكثر من اللياقة البدنية.

سيرجيو بوسكيتس (السرطان)

• نفس دعم ميسي، لكن تأثير زحل يبطئه بدنيًا.

التوقع: تنظيم لعب مميز، لكن يواجه صعوبة في مواكبة السرعات العالية.

لويس سواريز (الدلو)

• القمر في برجه، انفعال، دقة، تركيز.

• بلوتو متراجع في الدلو = ضغط نفسي، تصرفات متهورة.

التوقع: أداء شرس، يسجل أو يتسبب في ضربة جزاء أو اشتباك، بطاقة محتملة.

سيجوفيا (الحمل)

• زحل/كايرون/نبتون في الحمل = طاقة مفرطة وضغط عصبي.

• المريخ لا يدعمه.

التوقع: ارتباك، أداء فوضوي، عرضة للإصابة أو الإنذار المبكر.

سير المبارة المتوقع حسب توقيت اللقاء

• يبدأ بانضباط دفاعي من إنتر ميامي (السرطان)، تنظيم محكم، استغلال التمريرات.

• الأهلي مشتت ذهنيًا تحت تأثير الحوت، بداية بطيئة.

• الشوط الثاني:

• تصاعد في طاقة لاعبي الأسد والدلو، الأهلي يدخل بأداء هجومي قوي.

• بلوتو المتراجع = أحداث فجائية: هدف غير متوقع، ضربة جزاء، أو طرد مفاجئ.

• احتمال الاشتباك أو الطرد:

أداء مرتفع بين لاعبي الحمل والدلو (سيجوفيا، سواريز).

الأداء المتوقع

• الاهلي المصري:

• نجم اللقاء = مروان عطية.

• أبرز التحديات: محمد الشناوي تحت ضغط، ضعف خط الوسط.

• الفريق الأمريكي (إنتر ميامي):

• الأفضل فنيًا وفلكيًا: ميسي، أوستاري.

• أداء جماعي منضبط، لكن بعض التوتر الدفاعي.

النتيجة الأقرب:

فوز النادي الأهلي على إنتر ميامي.