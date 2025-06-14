فخ الديكور.. 5عادات تجميلية تفسد أناقة منزلك دون أن تدري

تبدو لمسات الديكور مجرد تفاصيل بسيطة، لكنها في الحقيقة تُحدث فرقاً هائلاً بين منزل أنيق وآخر باهت، حتى لو كان كلاهما حديث التأثيث.

المصممة البريطانية نيكول غراي، المعروفة بلمستها العصرية وخبرتها في مجال التصميم الداخلي، تكشف عن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون دون وعي، مما يفقد منازلهم طابعها الراقي ويحولها إلى فضاءات مزدحمة بصرياً، وفق "صحيفة "ديلي ميل"،

إليك أبرز هذه الأخطاء وكيفية تفاديها:

1. فن بلا روح

الخطأ: تعليق لوحات فنية تقليدية مكررة مثل "الموناليزا" أو "ليلة النجوم"

لماذا يُفسد؟ لا يعكس الذوق الشخصي، ويشبه "حشو بصري" يفتقر للتميّز.

الحل: اختر أعمالاً محلية أو تذكارات من السفر أو حتى صوراً عائلية مؤطرة منصات مثل Etsy أو eBay تقدم قطعاً أصلية بأسعار مقبولة.

2. هيمنة خامة

الخطأ: استخدام نسيج Bouclé في كل شيء من الأرائك إلى الوسائد

لماذا يُفسد؟ يصبح مبتذلاً ويفقد بريقه، ويتسخ بسرعة.

الحل: بدائل مثل الكتان أو Chenille تقدم الملمس الفاخر نفسه ولكن بألوان أكثر تنوعاً وتحملًا.

3. شراء دون قياس

الخطأ: اقتناء أثاث قبل قياس المساحات

لماذا يُفسد؟ يؤدي إلى ازدحام المكان أو عدم إمكانية إدخال القطع أصلاً!

الحل: قِس المساحة بدقة، واصنع محاكاة على الأرض باستخدام شريط لاصق قبل الشراء.

4. فوضى الزخرفة

الخطأ: تكديس العناصر الزخرفية بكثافة (وسائد، سجاد، لوحات...)

لماذا يُفسد؟ يخلق مساحة مزدحمة تفتقر للراحة البصرية.

الحل: خصص مساحات فارغة لراحة العين، ووازن بين النقوش والألوان المحايدة.

5. إضاءة غير مدروسة

الخطأ: تأجيل اختيار الإضاءة إلى ما بعد الفرش

لماذا يُفسد؟ يُفقد الغرفة دفئها ويجعلها تبدو غير مريحة.

الحل: اختر الإضاءة حسب الغرض من الغرفة، وامزج بين مصابيح قوية وأخرى خافتة.