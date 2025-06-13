5 أبراج لديهم شعور عالي بحدوث الكوارث.. هل برجك منهم؟

كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم الأبراج والفلك، لا يقتصر تأثير الكواكب والنجوم على الصفات الشخصية فقط، بل يُعتقد أن بعض الأبراج تمتلك قدرات حدسية استثنائية تمكنها من استشعار الأحداث قبل وقوعها، وكأن لديها "رادار داخلي" يلتقط إشارات خفية لا يدركها الآخرون.

ومن بين هذه القدرات، تبرز القدرة على الشعور بقرب حدوث الكوارث أو المواقف الخطرة.

في هذه الصفحات ، نستعرض 5 من الأبراج التي تُعرف بامتلاكها هذا النوع من الحدس القوي، والذي كثيرًا ما يُدهش المحيطين بهم بدقته وتوقيته، وفق "تايم أوف إنديا"