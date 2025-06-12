الأبراج الأكثر حظًا الأسبوع القادم.. زواج وأموال في الطريق

كتبت – أسماء العمدة:

يتجه كوكب المشتري، كوكب الحظ والتوسع، إلى برج السرطان في الفترة من 9 يونيو وحتى 30 يونيو 2025، مما يجلب حظوظًا متزايدة في مجالات المنزل والعائلة والشؤون الشخصية لمعظم الأبراج.

هذا الأسبوع، وتحديدًا في الفترة من 8 إلى 14 يونيو 2025، تشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج قد تشهد فترات أكثر حظًا، خاصة فيما يتعلق بالأموال والزواج.

الأبراج الأكثر حظًا هذا الأسبوع، وفقًا لما قاله خبير الفلك محمد صبحي لـ”مصراوي”: