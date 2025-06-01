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"يفهموها وهي طايرة".. 5 أبراج معروفة بسرعة البديهة والذكاء الخارق

09:30 م الأحد 01 يونيو 2025
"يفهموها وهي طايرة".. 5 أبراج معروفة بسرعة البديهة والذكاء الخارق

"يفهموها وهي طايرة".. 5 أبراج معروفة بسرعة البديهة

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كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم الأبراج، لا يقتصر الأمر على الصفات العامة كالرومانسية أو الغيرة أو حب المغامرة؛ بل هناك من يتمتعون بقدرات عقلية خارقة، تتيح لهم التقاط التفاصيل وتحليل المواقف في لمح البصر. هؤلاء الأشخاص الذي ينطبق عليهم المثل الشعبي "بيفهموها وهي طايرة"، كناية عن سرعة بديهتهم التي تجعلهم يسبقون الآخرين بخطوة. في الصفحات التالية نستعرض أبرزهم وفق ما جاء في موقع"تايم أوف إنديا".

ابراج الابراج ذكاء سرعة بديهة برج الدلو برج العذراء

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