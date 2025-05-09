الحظ "بيجري وراهم".. مواليد 5 أبراج يكنزون المال الفترة القادمة
08:30 م الجمعة 09 مايو 2025
كتبت- أسماء العمدة:
يتوقع خبراء الفلك استفادة مواليد 5 أبراج فلكية من انتقال المشتري وهي تلك التي يتواجد فيها المشتري حاليًا أو ينتقل إليها، بالإضافة إلى الأبراج التي تشكل جوانب فلكية إيجابية مع المشتري.
وكشف محمد صبحي خبير الفلك، في تصريحات لـ"مصروي" عن 5 أبراج فلكية يشهد أصحابها دفعة قوية من الحظ والثراء الذي يجعلهم يكنزون الأموال خلال الأسبوع الجاري.
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