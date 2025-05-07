صدمة من الدائرة القريبة.. 4 أبراج تواجه خيبات أمل قاسية

كتبت- نرمين ضيف الله:

تشير توقعات الفلك في هذه الفترة إلى مرحلة دقيقة تمر بها بعض الأبراج، تتسم بتقلبات مفاجئة على صعيد العلاقات الشخصية، وتحديدًا من الدائرة الأقرب لهم.

فرغم الثقة التي وضعوها في من حولهم، إلا أن الصدمات تأتي من حيث لا يُتوقع، مسببة خيبات أمل قد تترك أثرًا نفسيًا عميقًا.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي 4 أبراج يُتوقع أن تواجه مواقف صادمة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي".