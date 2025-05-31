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4 أبراج فلكية تلتقي بالحب الحقيقي في عيد الأضحى.. افتح قلبك

07:30 م السبت 31 مايو 2025
4 أبراج فلكية تلتقي بالحب الحقيقي في عيد الأضحى.. افتح قلبك

صورة تعبيرية

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يتوقع خبراء الفلك أن 4 أبراج ستكون على موعد مع الحب الحقيقي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سواء عبر لقاء جديد أو إعادة إشعال مشاعر قديمة.

كشف خبير الأبراج محمد صلاح، في تصريحات لمصراوي، أن هذه الفترة الفلكية تحمل طاقة إيجابية مميزة بفضل انتقال كوكب الزهرة، كوكب الحب والرومانسية، إلى مواقع داعمة لبعض الأبراج، ما يفتح الأبواب أمام علاقات عاطفية صادقة ومفاجآت سعيدة.

الأبراج المحظوظة بالحب في عيد الأضحى

أبراج أبراج تلتقي بالحب في العيد الحمل الثور الجدي

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