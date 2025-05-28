كشف الشيف السعودي عبدالله الفياض أسرار المطاعم في حفظ بقايا الطعام، وإعادة تسخينها دون تغير طعمه.

وقال "الفياض" خلال راديو "العربية إف إم": "أشهر الأطعمة التي يتم حفظها وتسخينها مرة أخرى الأرز والصوصات، والجريش، وبعض اللحوم نقوم بسلقها بالماء فقط".

وأضاف: "لدينا في المطاعم أجهزة غير الفريزر الموجود بالمنزل، والسبب أن الدجاج يجب بعد طهوه أن يتم تجميده في دقائق، وإذا لم يتم تجميده بهذه السرعة تظهر رائحته".

وحول المدة الآمنة لحفظ الطعام في الثلاجة، قال عبدالله الفياض: "المدة تكون 3 أيام للتبريد، لكن التجميد ممكن يصل إلى شهر أو شهرين".

وكشف الشيف السعودي عن أهمية قطاع الفنادق والمطاعم بالمملكة، مشيرا إلى أن "قطاع المطاعم والضيافة يعتبر من أهم القطاعات وله مستقبل واعد بالمملكة لأنه توجه سياحي".

وأضاف: "رواتب الشيف السعودي في هذا القطاع أصبحت تصل لمبالغ عالية جدا، أكثر من 60 و70 ألف ريال شهريًا".

وتابع عبد الله الفياض: "هناك العديد من الدروس المهمة، فالطبخ يعلمك الصبر، يعلمك القوة عندما تقف أمام الحرارة لساعات طويلة. في الماضي كنت إنسانة عصبية وأريد أن أنهي الأعمال بسرعة، ولكن تعلمت الصبر والهدوء. كذلك من الدروس المهمة التي تتعلمها في المطبخ هي المرونة، لذا الطبخ يعلمك الكثير من الأمور".

وقال عبد الله الفياض إنه يتميز المطبخ السعودي بتعدد أصنافه التي تشمل جميع بقاع المملكة، ومنها النجدي والمكي والمديني، والشرقي، وربما كان أبرزها على الساحة الشعبية والتراثية الحاضرة إلى يومنا هذا، هي الأكلات الجنوبية التي تستحوذ على مكانة واسعة بين موائد العائلات في مختلف المناطق الجنوبية، ومناطق المملكة بشكل عام.

وتابع أنه اشتهر المطبخ السعودي الجنوبي بالعديد من المميزات التي جعلته يلقى رواجاً واسعاً، إضافة إلى عدد كبير من الأكلات والحلويات، إذ إنها أصبحت مفضلة للكثيرين في مختلف المناطق في المملكة وليس فقط في المناطق الجنوبية.