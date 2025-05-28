"بشرة خير".. رؤى وأحلام تدل على اقتراب زواج العزباء

كتبت: نورهان ربيع

عالم الأحلام مليء بالأسرار والغموض فمن خلاله قد يرى الشخص بشرى بشيء مفرح يغير مجرى حياته كالنجاح أو الزواج أو الحصول على مال أو عمل جديد، وقد يرى آخر إشارات تحذيرية من أمر ما يجب الانتباه إليه، وغيرها من الرسائل المختلفة المتعلقة بالحياة.

وتقول الدكتورة وفاء، حامد مفسرة الأحلام وخبيرة الطاقة والأبراج، إنه من بين الرسائل والبشائر التي ينتظرها الكثيرون في الأحلام هي الرؤى التي تبشر باقتراب زواج البنت العزباء، والتي تأتي بأكثر من شكل مختلف فهناك الكثير من الرموز التي تدل على أنها "بشرة خير".

وأوضحت "وفاء" في تصريح لـ "مصراوي": "ظهور الفستان الأبيض في المنام، أو ارتداء خاتم في اليد اليمنى، يُعد من أقوى الإشارات التي تدل على اقتراب الارتباط، خاصة إذا شعرت الفتاة بالراحة والقبول خلال الحلم".

وأضافت: "كذلك تعتبر مشاهد مثل دخول بيت جديد، أو رؤية كتب الكتاب، أو حتى الحلم بعريس مجهول، علامات واضحة على تغيّر في الطاقة المحيطة بالفتاة، ما يشير إلى انتقالها لمرحلة استقرار وشراكة".ولفتت إلى أن الأحلام، خاصة في الفترات التي تشهد تغيّرات فلكية كالأهلة والاقترانات، تحمل دلالات قوية.

وذكرت أن "الأحلام التي يظهر فيها القمر بوضوح، أو تُوزع فيها الحلوى، ترتبط بمناسبات سعيدة قريبة قد تكون زواجًا، خصوصًا إن تزامنت مع حركة فلكية داعمة للارتباط مثل انتقال كوكب الزهرة إلى برج داعم".

واختتمت: "يجب دائمًا النظر إلى شعور الفتاة أثناء الحلم، فهو المفتاح الأهم لفك رموزه، فالسعادة، والطمأنينة، والإشراق كلها مؤشرات إيجابية تُبشّر بتحقيق أمنية طال انتظارها".