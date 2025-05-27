لينا خضري.. من هي الجزائرية التي أثارت جدلاً بعد ظهورها مع بنزيما؟

خطفت الجزائرية لينا خضري، الأنظار إليها بعد ظهورها مع نجم كرة القدم الفرنسي، ولاعب اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما في مهرجان كان السينمائي.

وظهرت لينا وهي تمسك بيد بنزيما، ما أثار الجدل حول طبيعة العلاقة بين الثنائي، لكن ماذا نعرف عن لينا الخضري؟.

ولدت لينا الخضري في العاصمة الجزائرية عام 1992، وعمرها 33 سنة.

انتقلت مع عائلتها إلى فرنسا في عمر السنتين، بعدما تلقى والدها الصحفي تهديدات خلال الحرب الأهلية في البلاد.

حصلت على الجنسية الفرنسية في الثامنة عشرة من عمرها.

تتحدث ثلاث لغات، وهي: الفرنسية، والعربية، والإنجليزية.

درست لينا فنون التمثيل في "المسرح الوطني دي لا كولين" في باريس.

بدأت مسيرتها السينمائية عام 2016، واكتسبت شهرة كبيرة من خلال دورها في فيلم "Les Bienheureux" ، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي.

حصدت من خلال فيلم "بابيشة" 2019، والذي يتناول مقاومة النساء الجزائريات خلال الحرب الأهلية، جائزة سيزار لأفضل ممثلة واعدة.

في 2021، شاركت في فيلم المخرج ويس أندرسون الشهير "The French Dispatch" ، بدور الناشطة الطلابية جولييت، إلى جانب نجوم عالميين.

في 2022، كانت ضمن المرشحين لجائزة سيزار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "نويمبر" الذي يعالج أحداث هجمات باريس الإرهابية.

ومنذ 2022 باتت لينا سفيرة لدار الأزياء الفرنسية الفاخرة "شانيل"، وظهرت في عروضها العالمية.