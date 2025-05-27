"ليه بندوخ لما بندور حوالين نفسنا؟" تفسير علمي يكشف لغز هذا الإحساس

كتبت: أميرة حلمي:

هل تساءلت يومًا لماذا نشعر بالدوار أو الدوخة عندما نلف حول أنفسنا بسرعة؟ هذا الإحساس المزعج الذي يجعل العالم يبدو وكأنه يدور معنا، هو ظاهرة طبيعية تنبع من تعقيدات الجهاز العصبي وجهاز التوازن في الجسم.

بحسب موقع Mayo Clinic، السبب الرئيسي لهذا الشعور يعود إلى الأذن الداخلية التي تحتوي على نظام معقد يُعرف بجهاز التوازن أو “الجهاز الدهليزي”. هذا الجهاز يتكون من قنوات صغيرة مملوءة بسائل وخلايا حسية تستشعر حركة الرأس وتساعد الجسم على الحفاظ على توازنه.

عندما نلف حول أنفسنا، يبدأ السائل داخل هذه القنوات بالتحرك، ويرسل إشارات إلى الدماغ تفيد بحركة الرأس والاتجاه الذي ندور فيه. لكن المفاجأة تحدث عندما نتوقف فجأة عن الدوران، حيث يستمر السائل في التحرك لبعض الوقت، مما يرسل إشارات متضاربة إلى الدماغ بين ما تراه العين وما تشعر به الأذن الداخلية، فينتج عن هذا تضارب الإشارات إحساس بالدوار أو الدوخة.

ويضيف الخبراء في Mayo Clinic أن هذا الشعور عادة ما يكون مؤقتًا ويزول بسرعة عندما يتوقف السائل عن الحركة ويستقر الجهاز الدهليزي، لكن في بعض الحالات قد تستمر الدوخة أو يصاحبها أعراض أخرى مثل فقدان التوازن أو الغثيان، وهو ما يتطلب استشارة طبية لتحديد السبب بدقة.



