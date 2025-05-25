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أثارت الجدل وتصدرت التريند.. 20 صورة ومعلومات عن البلوجر أروى قاسم

01:00 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جريئىة لأروى
  • عرض 20 صورة
    البلوجر أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    أروى تتخصص بشكل أساسي في الموضة والأزياء
  • عرض 20 صورة
    أروى ترتدى فستانا دون بطانية
  • عرض 20 صورة
    اكتسبت شهرتها في البداية من خلال ظهورها المتكرر مع البلوجر عمرو راضي
  • عرض 20 صورة
    بلوجر مصرية شابة في العشرينات من عمرها.
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    إطلالة أروى قاسم في حفل زفاف مسلم
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جذابة لـ أروى
  • عرض 20 صورة
    أروى بفستان أبيض جريء
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    اعتمدت أروى في هذه الإطلالة مكياجا بدرجات النيود
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم بإطلالة جذابة
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم تتألق
  • عرض 20 صورة
    أروى بفستان أسود قصير
  • عرض 20 صورة
    أروى قاسم من حفل زفاف مسلم
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كتبت- أسماء مرسي:

أثارت اسم البلوجر أروى قاسم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك إثر تداول مقطع فيديو لها برفقة المطرب مسلم في حفل زفافه.

أظهر الفيديو أروى وهي تتفاعل بمرح مع العريس، الذي قام بتقبيل يدها، الأمر الذي أثار استياء زوجة مسلم، يارا تامر.

وعلى إثر ذلك، نشرت يارا تامر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، عبرت فيه عن انزعاجها الشديد من المشهد الذي جمع أروى ومسلم خلال الزفاف.

وإليكم أبرز المعلومات عن البلوجر أروى قاسم، وفقا لحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- بلوجر مصرية شابة.

- في العشرينات من عمرها.

- متخصصة بشكل أساسي في مجال الموضة والأزياء.

- اكتسبت شهرتها في البداية من خلال ظهورها المتكرر مع البلوجر عمرو راضي.

- لم يقتصر نشاط أروى قاسم على عالم السوشيال ميديا فقط، بل شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، مثل مسلسل "الطوفان"، "نصيبي وقسمتك"، و"كوفيد 25".

- وفي عام 2023، أعلنت أروى عن دخولها مجال التقديم التلفزيوني ببرنامج خاص بها عبر قناة "هي"ن إلا أن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها للتخصص الأكاديمي في مجال الإعلام.

- تحرص أروى على مشاركة صورها ويومياتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

- يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص.

- هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها الجدل، ففي فبراير 2024، تعرضت لانتقادات بسبب إطلالة وُصفت بالجريئة، حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض اللون يحتوي على جزء كبير شفاف يظهر أجزاء من جسمها.

أروى قاسم حفل زفاف المطرب مسلم بلوجر مشاهير السوشيال ميديا يارا تامر
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