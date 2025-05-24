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أصحاب الحاسة السابعة.. 5 أبراج تكشف الكذب من أول نظرة

03:30 م السبت 24 مايو 2025
أصحاب الحاسة السابعة.. 5 أبراج تكشف الكذب من أول نظرة

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كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم مليء بالأقنعة والنوايا الخفية، يتمتع بعض الأشخاص بموهبة نادرة تكشف لهم ما وراء الكلمات، والتي يطلق عليها "الحاسة السابعة".

وفي علم الفلك، هناك بعض الأبراج تتميز بقدرتها الفطرية على استشعار الكذب وكشف النوايا المبطنة، وقد يكون الأمر أشبه بجهاز كشف كذب داخلي يجعل من الصعب جدًا خداعهم، فهم يلتقطون الإشارات الدقيقة ويتصرفون بناءً على حدس لا يخطئ في الغالب.

إليكم أكثر5 أبراج بارعة في تمييز الحقيقة عن الخداع، وفق موقع "تايم أوف إنديا".

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