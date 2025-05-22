لو حبيبك جوزاء.. اعرفي سر التعامل معاه في شهر ميلاده

كتبت – أسماء مرسي:

يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم في الفترة بين 21 مايو و21 يونيو، ويتطلب التعامل معهم فهمًا خاصًا لضمان استمرارية العلاقة، نظرًا لطبيعتهم المزدوجة والمتقلبة، بالإضافة إلى فضولهم الشديد، وحبهم للتغيير، وقدرتهم العالية على التكيّف.

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة الأبراج هالة حافظ “روشتة سحرية” للحفاظ على قلب حبيبك من مواليد برج الجوزاء، وذلك خلال استضافتها في برنامج “أنا وهو وهي” المُذاع على قناة صدى البلد.

شاركيه اهتماماته وتفاصيله

رجل الجوزاء محب للحياة والتفاصيل. لذا، لتكسبي قلبه، من الضروري أن تكوني شريكة له في اهتماماته، ويومياته، وتفاصيل حياته. هذا يشعره بالحب والاتصال الحقيقي.

كوني حاضرة دائمًا

برج الجوزاء من الأبراج التي تشعر بالملل سريعًا، لذلك عليكِ أن تكوني حاضرة وفعالة في حياته باستمرار، لتجنّب شعوره بالضيق أو الفتور.

اكسري روتين الوحدة

مواليد هذا البرج يكرهون الوحدة، ويبحثون دائمًا عن المرح والتجديد. لذا، كوني بجانبه، وكوني مرحة، محبة للضحك، والسفر، والمغامرات. هذه الصفات تجذبه وتشعره بالسعادة والراحة بقربك.