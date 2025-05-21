المليونيرات الجدد.. 5 أبراج على موعد مع الثراء في النصف الثاني من 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب دخول النصف الثاني من العام، تتجه الأنظار نحو تحولات فلكية قد تحمل تأثيرات مختلفة على مواليد الأبراج، خاصة في الجانب المالي.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج تشهد انفراجات مالية وفرصاً لتعزيز دخلها أو إعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية خلال الأشهر القادمة، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي".