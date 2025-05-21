السعادة تطرق أبوابها.. 3 أبراج ينتظرها الخير قبل نهاية مايو

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب نهاية شهر مايو، يشهد عدد من الأبراج الفلكية تحولات إيجابية على صعيد الحظوظ والفرص، وفقاً لقراءات حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج.

وهذه التوقعات تختلف من فرد لآخر، إلا أن بعض الأبراج تبرز في هذه الفترة بتوقعات تحمل طابعاً من الانفراج والتحسن.

وإذا كنت من عشاق عالم الفلك فإننا نستعرض أبرزها في الصفحات التالية وفق تصريح خاص لـ"مصراوي" من خبير الفلك محمد صبحي.