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السعادة تطرق أبوابها.. 3 أبراج ينتظرها الخير قبل نهاية مايو

07:30 م الأربعاء 21 مايو 2025
السعادة تطرق أبوابها.. 3 أبراج ينتظرها الخير قبل نهاية مايو

أبراج فلكية

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كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب نهاية شهر مايو، يشهد عدد من الأبراج الفلكية تحولات إيجابية على صعيد الحظوظ والفرص، وفقاً لقراءات حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج.

وهذه التوقعات تختلف من فرد لآخر، إلا أن بعض الأبراج تبرز في هذه الفترة بتوقعات تحمل طابعاً من الانفراج والتحسن.

وإذا كنت من عشاق عالم الفلك فإننا نستعرض أبرزها في الصفحات التالية وفق تصريح خاص لـ"مصراوي" من خبير الفلك محمد صبحي.

أبراج أبراج فلكية أبراج على موعد مع السعادة نهاية شهر مايو

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