إعلان

كارثة في صالة أفراح.. كرة ضوئية تسقط على عروس أثناء رقصها (فيديو)

06:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

عروس - صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرضت عروس لإصابة مفاجئة أثناء احتفالها في صالة أفراح بمدينة "إزميت" شمال غربي تركيا، بعدما سقطت كرة الديسكو الضوئية الملونة عليها خلال رقصتها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة العروس وهي ترتدي فستانها الأبيض وتحتفل مع المدعوين في أجواء من الفرح، قبل أن تسقط الكرة الضوئية الكبيرة فجأة من السقف، ما أدى إلى حالة من الذعر والصراخ في القاعة، كما تسببت الحادثة في انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة.




وأوضحت وسائل إعلام محلية أن العروس كانت تحتفل بليلة الحناء، التي تسبق حفل زفافها، والذي قد يتأجل بسبب إصابتها.

وسقطت كرة الديسكو من ارتفاع يبلغ أربعة أمتار، ولكن لحسن الحظ لم تصب العروس بشكل مباشر، حسبما ذكرت قناة "هالك تي في" التركية.

وسارعت سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل العروس وعدد من المدعوات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبحسب التقارير، فإن الإصابات كانت طفيفة ولم تُسجل أي حالات خطيرة.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن تقديم العريس شكوى ضد مالكي صالة الأفراح بسبب الحادثة غير المتوقعة.

عروس حادث كارثي في حفل زفاف عروس تسقط عليها كرة في الزفاف منوعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد