كارثة في صالة أفراح.. كرة ضوئية تسقط على عروس أثناء رقصها (فيديو)

تعرضت عروس لإصابة مفاجئة أثناء احتفالها في صالة أفراح بمدينة "إزميت" شمال غربي تركيا، بعدما سقطت كرة الديسكو الضوئية الملونة عليها خلال رقصتها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.



وأظهر مقطع فيديو للحادثة العروس وهي ترتدي فستانها الأبيض وتحتفل مع المدعوين في أجواء من الفرح، قبل أن تسقط الكرة الضوئية الكبيرة فجأة من السقف، ما أدى إلى حالة من الذعر والصراخ في القاعة، كما تسببت الحادثة في انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya yansıdı. pic.twitter.com/yjmWblBZgQ — Sakarya Son Dakika (@haberssd) May 17, 2025









وأوضحت وسائل إعلام محلية أن العروس كانت تحتفل بليلة الحناء، التي تسبق حفل زفافها، والذي قد يتأجل بسبب إصابتها.

وسقطت كرة الديسكو من ارتفاع يبلغ أربعة أمتار، ولكن لحسن الحظ لم تصب العروس بشكل مباشر، حسبما ذكرت قناة "هالك تي في" التركية.

وسارعت سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث تم نقل العروس وعدد من المدعوات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبحسب التقارير، فإن الإصابات كانت طفيفة ولم تُسجل أي حالات خطيرة.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن تقديم العريس شكوى ضد مالكي صالة الأفراح بسبب الحادثة غير المتوقعة.



