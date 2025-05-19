احذروا.. انتكاسات مالية وعاطفية لـ3 أبراج في النصف الثاني من 2025
09:30 م الإثنين 19 مايو 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:
مع دخول النصف الثاني من عام 2025، تشهد ثلاثة أبراج فلكية موجة من التحديات الصعبة، سواء على المستوى المالي أو العاطفي.
التغيرات الفلكية التي ترافق هذه الفترة قد تُحدث تقلبات مفاجئة في مسار حياتهم، ما يتطلب منهم الحذر والانتباه عند اتخاذ القرارات.
وأوضح خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هذه الأبراج قد تواجه ظروفا غير متوقعة تهدد استقرارها المالي والعاطفي ما لم تتحل بالمرونة والحكمة.
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