خبير يكشف البرج الأسوأ حظا خلال الأيام المقبلة: احذروا من الكوارث

كتبت- آلاء نبيل:

يتساءل كثيرون عما تخبئه لهم حركة الكواكب خلال الأيام المقبلة، ويتزايد الفضول حول البرج الأقل حظًا خلال هذه الفترة.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن البرج الذي ينصح مواليده بالحذر، نظرا لما قد يواجهونه من تحديات على أكثر من صعيد.

وأوضح أن تراجع كوكب بلوتو في برج الدلو يؤدي إلى ارتباك ملحوظ في اتخاذ بعض القرارات المهمة، ما قد يسبب تعثرات غير متوقعة في مجالات متعددة، وهي:

حظوظ برج الدلو مهنيا

قد تواجه تأخيرا أو اضطرابا في بعض المشاريع المهمة، من المحتمل أن تضطر إلى مراجعة خطط سابقة أو التعامل مع شخصيات قيادية تعيد تقييم أدائك.

ينصح بتجنب الدخول في صراعات أو فرض الرأي، واستغلال هذه الفترة في التفكير الاستراتيجي وبناء علاقات مهنية أكثر نضجا.

حظوظ برج الدلو عاطفيا

التوتر وارد، خاصة إذا كنت في علاقة غير مستقرة، وقد تطفو مشاعر متناقضة على السطح، وتثار شكوك أو أزمات ثقة قديمة.

لا تتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية حاليًا، فبلوتو يدعوك للتأمل والغوص في أعماق الذات، لا للهروب أو الانفجار.

حظوظ برج الدلو ماليا

تمر بفترة من الضغوط المهنية التي تنعكس سلبا على حالتك المالية، وقد تجد نفسك في مواجهة التزامات متراكمة أو ديون مفاجئة، ومن الضروري أن تتوخى الحذر في الإنفاق، وتعيد ترتيب أولوياتك المالية.