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3 أبراج ستحقق أحلامها في الزواج والحب الفترة القادمة

09:30 م الإثنين 12 مايو 2025
3 أبراج ستحقق أحلامها في الزواج والحب الفترة القادمة

تعبيرية

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فيما يترقب كثيرون تغيرات على الصعيد العاطفي، تأتي حركة الكواكب هذا الشهر لتمنح جرعة من السعادة والرومانسية لـ3 أبراج، بحسب ما كشفه محمد صبحي، خبير الأبراج والفلك.

وتوقع "صبحي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الطاقة الكونية خلال النصف الثاني من مايو تدعم خطوات الارتباط الجاد، وتعزز فرص اللقاءات العاطفية المصيرية، سواء للمرتبطين أو الباحثين عن الحب الحقيقي.

أبراج محظوظة بالحب توقعات الأبراج تغيرات عاطفية

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