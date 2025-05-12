حظوظ ومفاجآت.. تنافر واكتمال القمر يؤثر على 3 أبراج ايجابيا

كتبت- شيماء مرسي

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن التنافر واكتمال القمر يومي الأحد والاثنين الموافقين 11 و12 مايو 2025 سيؤثر على حظوظ الأبراج الفلكية.

وأشارت عبير خلال مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب إلى أن بعض الأبراج ستشهد الفلكية حظا أوفر نتيجة للتنافر واكتمال القمر.

وقالت خبيرة الأبراج: "يشهد يوم الأحد حالة من التنافر الفلكي للقمر الموجود في برج العقرب".

وأضافت: "يوم الإثنين يحدث تنافر بين الشمس والقمر، وهذا يعني اكتمال القمر".