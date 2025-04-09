سأعود بالمال.. رسالة غريبة من لص بعد سرقة متجر وهذا ما حدث

كتب - سيد متولي

أقبل رجل على سرقة مبلغا ضخما يقدر بـ 28530 دولار، من متجر في منطقة خارجون بولاية ماديا براديش في الهند، لكن الغريب أنه ترك رسالة يطلب فيها المغفرة عن الفعل الذي ارتكبه.

وبحسب موقع ndtv، أكد الرجل في الرسالة أن عليه ديون عديدة، كما يعاني من ملاحقة مستمرة من قبل الدائنين، بالإضافة إلى تقديم وعد بإعادة المبلغ المسروق في غضون ستة أشهر.

وقال مساعد مفتش شرطة كوتوالي، أرشاد خان، إن السرقة وقعت في متجر جوجار علي بوهرا، وترك اللص رسالة مطبوعة خاطب فيها صاحب المتجر باسم "جوجار بهاي".

وفي الرسالة، طلب الرجل العفو عن جريمته، وقال إنه يقيم في الحي، زاعما أن عليه ديونًا كثيرة، وأن الدائنين يزورونه يوميًا، وكتب أنه لا يريد اللجوء إلى السرقة، لكن لم يكن لديه خيار آخر.

وادعى أنه أخذ ما يحتاجه فقط، وترك الباقي في الكيس الموجود في المتجر، ووعد بسداد المبلغ خلال ستة أشهر، مضيفا أن صاحب المتجر حر في تسليمه للشرطة حينها، حسبما أفاد المفتش خان.

وأكد الرجل أن كل ما كتبه في الرسالة صحيح، مضيفا: "من المهم للغاية بالنسبة لي الآن سرقة الأموال".