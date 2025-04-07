بعد مصرع ملكة جمال أوروبا أثناء هروبها.. إليك تفاصيل الواقعة وأبرز معلومات عنها

كتبت- آلاء نبيل:

فارقت عارضة الأزياء التركية " جولر أردوغان" الحياة عن عمر يناهز 27 عاما، آثر تعرضها لحادث سير أليم في مدينة جيرسون شمال تركيا.

وذكرت وسائل الأعلام المحلية التركية، أن الشابة الحاصلة على لقب "ملكة جمال أوروبا"، تقضي وقت ممتع مع صديقتها في عطلة، وكانت تتناول الكحول ووصلت إلى حالة سكر، وعندما أوقفت الشرطة المجموعة بعد تلقي بلاغات، قررت جولر الهرب على قدميها، وخلال عبورها أحد الجسور في المدينة، فقدت توازنها وسقطت في طريق إحدى المركبات، ما نتج عنه دهسها ووفاتها في الحال.

يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عنها، وفقًا لحسابها على موقع التواصل الإجتماعي:

- تبلغ من العمر 27 عاما.

- جنسيتها تركية.

- كانت تقيم ما بين تركيا وأمريكا.

- لقبت بمكلة جمال أوروبا في مسابقة أُقيمت في كوسوفو.

- كانت تعمل في مجال عرض الأزياء.

- شاركت في العديد من فعاليات الموضة العالمية.

- مثلت تركية في العديد من المسابقات الدولية التي تخص "ملكات الجمال".

- حصلت على لقب "ملكة جمال الزي الوطني الاولي".

- من هوايتها ممارسة الرياضة والسفر حول العالم.

- كانت عزباء.

- يتابعها 56 ألف على الانستجرام.

- تم حذف جميع منشورتها على حسابها الخاص "انستجرام" بعد وفاتها.