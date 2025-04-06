20 صورة ومعلومات عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء العمدة:

في حفل مبهر أقيم بمدينة مومباي الهندية، توّجت كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم، متفوقة على 111 متسابقة من مختلف دول العالم.

وسط تصفيق حار من الجمهور، وضعت كارولينا بيلاوسكا، ملكة جمال العالم السابقة من بولندا، التاج على رأس بيشكوفا، لتصبح بذلك ثاني تشيكية تفوز باللقب بعد تاتيانا كوتشاروفا عام 2006، وفقًا لشبكة CNN.

منافسة قوية بين المتسابقات

شهدت المسابقة تنافسًا شديدًا، إذ تألقت كل من ياسمينة زيتون من لبنان، وأتشي أبراهامز من ترينيداد وتوباجو، وليسيجو تشومبو من بوتسوانا، وجيسيكا جاجن من إنجلترا، اللاتي حصلن على لقب "الفائزات القاريات".

ملكة جمال العالم.. تاريخ عريق

تعتبر مسابقة ملكة جمال العالم أقدم مسابقة جمال دولية، إذ تأسست في المملكة المتحدة عام 1951.

وخلال الحفل، ظهرت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس في رسالة فيديو، أشادت فيها بجوليا مورلي، مالكة مؤسسة ملكة جمال العالم، ونيتا أمباني، الفائزة بالجائزة الإنسانية للمسابقة.

نبذة عن ملكة جمال العالم

تبلغ كريستينا بيشكوفا من العمر 24 عامًا، وتتقن عدة لغات، منها الإنجليزية والبولندية والسلوفاكية والألمانية.

تهتم بالتنمية المستدامة من خلال التعليم، وتدرس القانون وإدارة الأعمال.

أسست مؤسسة كريستينا بيشكو، وافتتحت مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال المحرومين في تنزانيا.

تهوى العزف على الناي والكمان، ركزت في مشروعها "الجمال بهدف" على دعم التعليم في تنزانيا وجمهورية التشيك.