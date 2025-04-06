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20 صورة ومعلومات عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم

05:00 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال العالم
  • عرض 20 صورة
    تبلغ كريستينا بيشكوفا من العمر 24 عامًا
  • عرض 20 صورة
    تهوى العزف على الناي والكمان
  • عرض 20 صورة
    افتتحت مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال المحرومين في تنزانيا
  • عرض 20 صورة
    أسست مؤسسة كريستينا بيشكو
  • عرض 20 صورة
    تتقن عدة لغات منها الإنجليزية والبولندية والسلوفاكية والألمانية
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا ملكة جمال التشيك
  • عرض 20 صورة
    تعتبر مسابقة ملكة جمال العالم أقدم مسابقة جمال دولية
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    ثاني تشيكية تفوز باللقب
  • عرض 20 صورة
    ركزت في مشروعها "الجمال بهدف" على دعم التعليم في تنزانيا وجمهورية التشيك
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    معلومات عن كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    كريستينا بيشكوفا
  • عرض 20 صورة
    20 صورة ومعلومات عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم
  • عرض 20 صورة
    متفوقة على 111 متسابقة من مختلف دول العالم
  • عرض 20 صورة
    توّجت كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم
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كتبت- أسماء العمدة:

في حفل مبهر أقيم بمدينة مومباي الهندية، توّجت كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم، متفوقة على 111 متسابقة من مختلف دول العالم.

وسط تصفيق حار من الجمهور، وضعت كارولينا بيلاوسكا، ملكة جمال العالم السابقة من بولندا، التاج على رأس بيشكوفا، لتصبح بذلك ثاني تشيكية تفوز باللقب بعد تاتيانا كوتشاروفا عام 2006، وفقًا لشبكة CNN.

منافسة قوية بين المتسابقات

شهدت المسابقة تنافسًا شديدًا، إذ تألقت كل من ياسمينة زيتون من لبنان، وأتشي أبراهامز من ترينيداد وتوباجو، وليسيجو تشومبو من بوتسوانا، وجيسيكا جاجن من إنجلترا، اللاتي حصلن على لقب "الفائزات القاريات".

ملكة جمال العالم.. تاريخ عريق

تعتبر مسابقة ملكة جمال العالم أقدم مسابقة جمال دولية، إذ تأسست في المملكة المتحدة عام 1951.

وخلال الحفل، ظهرت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس في رسالة فيديو، أشادت فيها بجوليا مورلي، مالكة مؤسسة ملكة جمال العالم، ونيتا أمباني، الفائزة بالجائزة الإنسانية للمسابقة.

نبذة عن ملكة جمال العالم

تبلغ كريستينا بيشكوفا من العمر 24 عامًا، وتتقن عدة لغات، منها الإنجليزية والبولندية والسلوفاكية والألمانية.

تهتم بالتنمية المستدامة من خلال التعليم، وتدرس القانون وإدارة الأعمال.

أسست مؤسسة كريستينا بيشكو، وافتتحت مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال المحرومين في تنزانيا.

تهوى العزف على الناي والكمان، ركزت في مشروعها "الجمال بهدف" على دعم التعليم في تنزانيا وجمهورية التشيك.

كريستينا بيشكوفا معلومات عن كريستينا بيشكوفا كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم منافسة قوية بين المتسابقات
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