السيسي استجاب لحلمها.. قصة ابنة شهيد دعت الرئيس لحضور عقد قرانها

كتب- أحمد الضبع:

في لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مي مالك مهران إمام، ابنة الشهيد عميد شرطة مالك مهران، لحضور عقد قرانها، وذلك تكريمًا لدور والدها الذي استشهد في عام 2013 أثناء تأديته لواجبه الوطني في محافظة بني سويف.

الرئيس السيسي يلبي دعوة مي لحضور عقد قرانها

وكانت "مي" قد وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس السيسي لحضور عقد قرانها، استنادًا إلى وعد كان قد قطعه الرئيس في حفل تخرج أكاديمية الشرطة عام 2018.

وقالت "مي" في الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب: "بابا استشهد يوم 18 أغسطس 2013 وكان مستني يوم فرحي، لكن الرئيس السيسي رد عليها قائلاً: 'إذا كان يكفيكي إن إحنا نحضر فرحك، هنحضر".

وفي دعوة رسمية أرسلتها مي، أضافت: "مقدمه لسيادتكم مي مالك مهران إمام، كريمة الشهيد عميد شرطة مالك مهران إمام، أرجو من سيادتكم الموافقة على حضور عقد قراني كما وعدتني سيادتكم في حفل تخرج أخي من كلية الشرطة في 21 يوليو 2018".

وفي خطوة تعكس التقدير الكبير لجهود وتضحيات رجال الشرطة، حرص الرئيس السيسي على تلبية الدعوة، ليكون شاهدًا على لحظة فارقة في حياة مي مالك مهران، مؤكدًا بذلك دعم الدولة لأسر الشهداء وتكريمًا لهم على ما قدموه من تضحيات عظيمة.

من هو الشهيد عميد شرطة مالك مهران إمام

الشهيد عميد شرطة مالك مهران إمام، هو مدير إدارة مرور بني سويف الذي اغتالته الجماعة الإرهابية في 18 أغسطس 2013، عندما وقف مدافعا عن ديوان عام المحافظة، ليسقط شهيدا تروي دمائه تراب الوطن.



