لن تتوقع.. 5 فوائد للخضروات الورقية على صحة الجسم

الخضروات الورقية تعتبر من أهم الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي لما تحتويه من فوائد صحية متعددة.

إليك 5 فوائد رئيسية لها، وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين".

غنية بالفيتامينات والمعادن:

الخضروات الورقية مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين A، C، K، والفولات، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وهذه العناصر مهمة لصحة العظام، تعزيز المناعة، وصحة البشرة.

تحسين صحة القلب:

تحتوي الخضروات الورقية على الألياف، مضادات الأكسدة، والفيتامينات التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام كما أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

مكافحة الالتهابات:

العديد من الخضروات الورقية تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، والتي تلعب دورًا في تقليل الالتهابات في الجسم وبالتالي قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

دعم الجهاز الهضمي:

تحتوي الخضروات الورقية على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، تقليل الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الوقاية من السرطان:

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الخضروات الورقية قد يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان بفضل محتواها من المركبات النباتية مثل الفيتوكيماويات والمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.