بعد وفاتها.. 15 معلومة عن مصممة الأزياء جينا سلطان

فارقت مصممة الأزياء جينا سلطان، الحياة بشكل مفاجئ، خلال الساعات الماضية، وهو ما تسبب في حالة من الحزن في الوسط الفني وعالم الموضة.

وأعلن الحساب الرسمي لجينا سلطان، "على فيسبوك"، خبر وفاتها، حيث جاء المنشور: " إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جينا سلطان، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

لكن ماذا نعرف عنها؟.

تخرجت من جامعة عين شمس، وتحديدا من كلية الآداب قسم علم النفس، وعملت بها في منصب أستاذة لعلم النفس، إذ حصلت على الماجستير في علاج التخاطب.

درست في مجال تصميم الأزياء بأكاديمية فلورنسا للتصميم في إيطاليا، وتحديدا في معهد " Poli Moda".

تركت العمل الأكاديمي واتجهت لطريق الموضة.

أصبحت جينا سلطان أحد الأسماء البارزة في عالم تصميم الأزياء بمصر والعالم العربي.

تعرف نفسها على صفحتها بـ"فيسبوك"، أنها مصممة أزياء عالمية.

بدأت رحلتها مع عالم الموضة في 2003، وفي عام 2008، نظمت أول عرض أزياء خاص بها.

أكدت ،في تصريحات سابقة، أنها كانت تحب عالم الأزياء والموضة منذ صغرها، كما أنها صممت لكل سيدة مصرية دون النظر عن وضعها الاقتصادي.

كانت تعتبر والدها الطيار الراحل مصدر إلهام لها.

أبدى بعض الفنانين حزنهم بسبب وفاتها، ونعتها الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، حيث قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لم أستوعب فقدانك يا جميلة القلب والروح.. الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا جينا".

شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية الخاصة بعروض الأزياء والموضة.

قدمت عددا من البرامج التليفزيونية حول عالم الموضة والأزياء.

كانت على علاقة قوية بمشاهير الوسط الفني، حيث كانت تنشر صورها معهم، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

في عام 2015، كرمتها الأكاديمية الأمريكية الدولية، ومنحتها لقب أفضل مصممة أزياء، كما حازت في لبنان جائزة أفضل مصممة أزياء لسنة 2015.

تولت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة Miss Makeup في دورتها الثانية عام 2022.

ظهرت كضيفة شرف في حفل ملكة جمال العرب عام 2025، حيث تم اختيارها سفيرة السلام الدولي للأزياء حول العالم.