قلوبهم بيضاء.. 5 أبراج تقع في الحب من أول نظرة

في عالم الأبراج، لا يتساوى الجميع حين يتعلق الأمر بالحب. فبين من يحتاج وقتًا لبناء الثقة، وآخرين يقفزون مباشرة في دوامة المشاعر، يبقى علم الفلك كاشفًا لطبيعة كل برج في كيفية استقبال الحب والتعامل معه.

تشير تحليلات الفلكيين إلى أن بعض الأبراج تمتلك قلوبًا لا تعرف الانتظار، تقفز في أحضان الحب منذ اللحظة الأولى. هؤلاء لا يترددون، لا يخططون كثيرًا، بل يتركون المشاعر تقود الطريق.

وفي المقابل، هناك من يفضّل السير على مهل، يزن الأمور بعناية، ويفضّل الأمان العاطفي قبل الغرق في العلاقة.

زفيما يلي 5 أبراج معروفة بوقوعها السريع في الحب، بل وتخطيطها للمستقبل العاطفي بعد أول موعد غرامي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".