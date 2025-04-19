"السعد والهنا على الباب".. 5 أبراج تنتظرها السعادة مع بداية مايو

كتبت- أسماء العمدة:

مع اقتراب شهر مايو 2025، يتوقع خبراء الفلك أن تعيش 5 أبراج حالة من السعادة والفرح والراحة النفسية، حيث تحمل لهم الأيام الأولى من الشهر فرصًا ذهبية للطاقة الإيجابية والنجاح، وذلك بحسب ما أكده خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

هناك 5 أبراج ستشهد توقعات بناء على شهر مايو 2025، تشهد أجواء إيجابية وفرصًا للسعادة والراحة في بدايته، وفقًا لما قال خبير الفلك محمد صبحي لمصراوي.