وشم باللغة العربية ومجوهرات فاخرة.. 10 صور لـ جورجينا تثير تفاعلا على إنستجرام

كتبت- نرمين ضيف الله

أثارت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، اهتمام متابعيها عبر "إنستجرام" بصورة جديدة نشرتها داخل مركبة، حيث خطفت الأنظار ليس فقط بمجوهراتها الفاخرة، ولكن أيضًا بتفاصيل مميزة على يدها.

وفي هذه الصورة، ظهرت جورجينا وهي تعرض وشمًا باللغة العربية على معصمها، يحمل عبارة "وابعد عنا الشر آمين"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، خاصة من المتابعين العرب.

كما أظهرت الصورة جورجينا وهي تحمل حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي كانت مزينة بخاتم ألماس طبيعي ضخم 10.5 قيراط بقطعة الزمرد ماركة l claritySL1 ويصل سعر الخاتم 255.496,95 جنية يورو أي ما يعادل حوالي 14 مليون جنية مصري.

وساعة مرصعة بالألماس، من مجموعة "بينوار" من كارتيه بسعر 209 ألف ريال سعوردي، أي ما يعادل بالمصري 3 مليون جنيه.

في حين كان الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها، وهو النص نفسه الذي أرفقته في "الستوري" كتعليق مكتوب.

وقد لاقى هذا الوشم تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، خاصة من المتابعين العرب، الذين أعربوا عن إعجابهم باختيارها لرسالة تحمل طابعًا روحانيًا ودعائيًا باللغة العربية.