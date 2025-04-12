حسام حبيب نشر صورتها.. 20 صورة ومعلومات عن سارة الأردنية بعد شائعة ارتباطهما

كتب- أحمد الضبع:

فاجأ الفنان حسام حبيب جمهوره على "إنستجرام" بنشر صورة لفتاة تدعى سارة، وتقيم في الأردن، بعد أيام من تداول أنباء عن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد سبقت حبيب في الكشف عن هوية الفتاة التي زعمت أنها خطيبته، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي، معلقة بعبارة أثارت جدلاً واسعًا، قالت فيها: «ألف ألف مبروك».

حسام حبيب ينفي شائعة ارتباطه بعارضة الأزياء الأردنية سارة

ونفى الفنان حسام حبيب ما تردد عن شائعة خطوبته وارتباطه بشكل رسمي من عارضة أزياء أردنية تدعى سارة.

ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات حسام حبيب اقرأ: "ناس بتخربلي حياتي".. أول تعليق من حسام حبيب على شائعة خطوبته من سارة الأردنية

من هي عارضة الأزياء الأردنية سارة؟

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن سارة تحمل الجنسية الأردنية، وتعمل عارضة أزياء ومدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون لها أي نشاط فني.

ولدت سارة عام 2000 وتبلغ من العمر 25 عامًا، وتهتم بنشر إطلالات مختلفة بأزياء عصرية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير منشورات سارة عبر حساباتها إلى تفاعل حبيب مع محتواها بشكل لافت، حيث يُظهر دعمه لها بتعليقات رومانسية علنية، ما عزز من شائعات ارتباطهما قبل نفيه بشكل رسمي.

ورغم أنها أردنية إلا أنّها تظهر في العديد من البلدان الأوربية مثل فرنسا، كما زارت مصر والتقطت بعض الصور بجوار برج القاهرة.