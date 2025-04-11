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أخفت هوية العريس.. معلومات عن البلوجر عبير الصغير بعد خطوبتها

02:21 م الجمعة 11 أبريل 2025
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  • عرض 11 صورة
    عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    البلوجر عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    عبير الصغير بالزي اللبناني
  • عرض 11 صورة
    إطلالة عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    إطلالة زرقاء لعبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    البلوجر عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    عبير الصغير بالفستان الأزرق
  • عرض 11 صورة
    عبير الصغير
  • عرض 11 صورة
    الشيف عبير الصغير
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كتب- أحمد الضبع:

أثارت البلوجر والشيف الشهيرة عبير الصغير ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن خطوبتها دون الكشف عن هوية العريس، ما أثار فضول متابعيها وجعلهم يتساءلون عن شخصيته.

عبير الصغير التي تعد واحدة من أبرز الطهاة في العالم العربي، شاركت متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظات حفل خطوبتها، وأظهرت فيه سعادتها البالغة.

من هو خطيب عبير الصغير؟

ورغم أنها حرصت على عدم الكشف عن هوية خطيبها، إلا أن صور الحفل انتشرت بشكل واسع، ما دفع العديد من متابعيها إلى التكهن حول هوية العريس، فيما توقع البعض أن يكون اليوتيوبر الأردني جو حطاب هو من فاز بقلبها.

وعلقت "عبير" على الفيديو بكلمات مقتبسة من الحديث الشريف: "جاءنا من نرتضي دينه وخلقه فرضينا"، وهو ما زاد من الغموض المحيط بهوية خطيبها.

معلومات عن عبير الصغير

عبير الصغير، التي تعتبر من أشهر البلوجرز في العالم العربي، تملك قاعدة جماهيرية ضخمة، إذ وصل عدد متابعيها على منصة تيك توك فقط إلى نحو 20 مليون.

كما أنها تعد من أصغر الطهاة الذين حققوا شهرة كبيرة مؤخرًا بفضل أسلوبها الفريد في الطهي وابتكارها لأطباق متنوعة ومميزة.

بالإضافة إلى ذلك، تميزت "عبير" بمزجها بين الموضة والطبخ، إذ تنشر فيديوهات تظهر فيها بملابس مستوحاة من ثقافات مختلفة، مع أغاني محلية وأطباق خاصة بتلك البلدان.

ولم تقتصر عبير على تقديم وصفات طعام فحسب، بل امتدت شهرتها أيضًا إلى مجال الهندسة، إذ تخرجت في تخصص هندسة الديكور، ما يعكس تنوع اهتماماتها.

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