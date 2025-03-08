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يحمل ختما فريدا.. قصة أقدم مكتب بريد في العالم منذ 1712

08:30 م السبت 08 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    قصة أقدم مكتب بريد في العالم
  • عرض 8 صورة
    بداية أقدم مكتب بريد في العالم
  • عرض 8 صورة
    يحمل ختما فريدا.. قصة أقدم مكتب بريد في العالم منذ 1712
  • عرض 8 صورة
    يحمل ختما فريدا.. قصة أقدم مكتب بريد في العالم منذ 1712
  • عرض 8 صورة
    معلم سياحي وتراثي
  • عرض 8 صورة
    أقدم مكتب بريد في العالم منذ 1712
  • عرض 8 صورة
    أقدم مكتب بريد في العالم منذ 1712
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كتبت- أسماء مرسي:

بالرغم من أن تاريخ النظام البريدي يعود إلى عصور قديمة، إلا أن بلدة سانكوهار الاسكتلندية تحتفظ بكنز فريد من نوعه، ألا وهو أقدم مكتب بريد في العالم.

يقع هذا المكتب التاريخي في شارع هاي ستريت، وقد تأسس عام 1712، وحافظ على خدماته دون انقطاع منذ عام 1712، رغم تطور الخدمات البريدية على مر القرون.

كما حظي باعتراف موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأقدم مكتب بريد في العالم، وفقا لموقعي "bbc" و"timesofindia".

بداية أقدم مكتب بريد في العالم

في بداياته، كان سعاة البريد، أو "العداؤون"، يتولون مهمة توصيل الرسائل والطرود سيرا على الأقدام.

وفي عام 1738، بدأ المكتب في استخدام الأختام البريدية، ثم أدخلت الخيول لتسهيل عمليات التسليم.

إلا أن هذا المكتب واجه تحديات كبيرة في العصر الحديث، ففي عام 2014، عُرض مكتب بريد سانكوهار للبيع بسبب الخسائر المالية، وكاد أن يُغلق أبوابه لولا تدخل الدكتور منزور علم وزوجته، اللذين توليا إدارته في عام 2015 بعد تجديده.

معلم سياحي وتراثي

اليوم، يجذب مكتب بريد سانكوهار العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يأتون للحصول على ختم خاص يحمل عبارة "أقدم مكتب بريد في العالم" على رسائلهم.

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