السر الخفي.. لماذا تتجنب الطائرات العبور فوق المحيط الهادئ؟

دائما ما تحاول الطائرات تجنب العبور فوق المحيط الهادئ، خاصة في ظل رحلات الطيران الطويلة، لكن هل تعرف الأسباب وراء ذلك؟.

وبحسب موقعي تايمز أوف إنديا وإكزيكوتيف فلايرز، فإن تجنب التحليق فوق المحيط الهادي يأتي بسبب أن الرحلات تستغرق وقتا أكثر، ما يكلف الطائرات مصاريف إضافية.

ليس هذا فحسب، إذ تضع شركات الطيران أيضا مراعاة عامل الأمان، فالرحلات الطويلة تحمل خطرا يتمثل في أنه إذا تعرض شخص ما على متن الطائرة لحالة طبية طارئة، فقد لا يكون هناك مكان آمن يمكن الانتقال إليه للحصول على المساعدة.

وأثبت التاريخ أن المحيط الهادئ قد يكون مكانًا محفوفًا بالمخاطر، فكر في الاختفاء الغامض لطائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370، في حين لم تكن تتجنب المحيط الهادئ، فقد أظهر البحث عنها مدى صعوبة تحديد موقع طائرة في مثل هذا المحيط الشاسع والعميق، في حالة الطوارئ، فإن تحويل مسار الطائرة فوق اليابسة أفضل من الهبوط في المحيط في أي يوم.

كما أن الطقس يلعب دورا مهما، فالمحيط الهادئ موطن لرياح قوية عالية الارتفاع تسمى التيارات النفاثة، والتي يمكن أن تؤدي إما إلى نجاح الرحلة أو فشلها.

والطيران غربًا ضد هذه الرياح يمكن أن يحول رحلة سلسة مدتها 12 ساعة إلى كابوس بطيء يستهلك الوقود، وبدلاً من ذلك، يتبع الطيارون مسارات حيث يمكنهم تفادي الرياح المعاكسة.

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