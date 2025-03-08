10 صور لأغلي طعام بحري في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر كافيار ألماس أغلى أنواع المأكولات البحرية في العالم، ويتم استخراجه من بيض سمك الحفش الأبيض النادر جدًا والمهدد بالانقراض، والذي يعيش في بحر قزوين بالقرب من إيران.

يتميز هذا النوع من الكافيار بلونه الأبيض الماسي اللامع وطعمه اللذيذ الغني وقوامه الناع، ويُباع في علب مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24، وفقا لموقع indiatimes.

ثمن الكافيار الأسود 2,756.95 دولار أمريكي، ما يعادل 138,563.70جنيه مصري، وتختلف الأسعار حسب العلامة التجارية.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكافيار ليس مجرد طعاما فاخرا وباهظ الثمن، بل هو أيضًا غني بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

وأضاف "صلاح" أنّ الكافيار على نسبة عالية من البروتين، وهو ضروري لبناء وتجديد الأنسجة في الجسم.

وتابع أن الكافيار يحتوي على كميات جيدة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات في الجسم.

وأردف أن الكافيار يضمّ مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين B12، وفيتامين D، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك.

وأشار إلى أنّ الكافيار يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

واختتم "صلاح" بالقول:" بفضل احتواء طعام الكافيار على الأحماض الدهنية وأوميحا 3 والبوتاسيوم، قد يساعد الكافيار في تحسين صحة القلب، وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".

وهناك أنواع أخرى من المأكولات البحرية الفاخرة، التي تُباع بأسعار مرتفعة، مثل:

سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء

يُعتبر من أغلى الأسماك في العالم، ويُستخدم في تحضير السوشي والساشيمي.

سرطان البحر الأزرق

يُعتبر من أنواع سرطان البحر النادرة، ويُشتهر بنكهته المميزة.

أومار البيض الذهبي

يُعتبر من أنواع الأومار النادرة، ويتميز بوجود بيض ذهبي اللون.

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