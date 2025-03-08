10 أنواع من الناس لا يمكن أن تكون صديق لهم

في حياتنا، نلتقي بأنواع مختلفة من الأشخاص، وبعضهم قد لا يكون مناسبًا ليكون صديقًا حقيقيًا. فالصداقة الحقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والدعم، ولكن هناك بعض الشخصيات التي قد تؤثر سلبًا على حياتنا.

إليك 10 أنواع من الناس امن الأفضل تجنبهم كأصدقاء.

الذين يكثرون من الشكوى: الأشخاص الذين لا يتوقفون عن الشكوى ويعيشون في حالة سلبية دائمًا يمكن أن يؤثروا سلبًا على مزاجك ويثبطون عزيمتك.

الأنانيون: هؤلاء الذين يضعون أنفسهم دائمًا في المركز ويهتمون فقط بمصالحهم دون مراعاة مشاعر الآخرين.

الذين يكذبون باستمرار: الشخص الذي لا يمكن الوثوق به ويكذب بشكل مستمر سيجعلك دائمًا في حالة من الشك والقلق.

المتلاعبون: الأشخاص الذين يسعون دائمًا للتلاعب بمشاعرك ومواقفك لمصلحتهم الشخصية قد يسببون لك الألم ويجعلونك تشعر بعدم الأمان.

الذين لا يحترمون الحدود: الشخص الذي يتعدى على خصوصيتك أو لا يحترم مساحتك الشخصية سيكون عبئًا عليك في علاقتكما.

الذين يتنمرون: الأصدقاء الذين يوجهون لك الإهانات أو الاستهزاء المتكرر يمكن أن يضروا بثقتك بنفسك ويقللوا من احترامك لذاتك.

الذين لا يدعمونك: الأصدقاء الذين لا يشجعونك أو يقفون بجانبك في الأوقات الصعبة لا يمكن الاعتماد عليهم لتقديم الدعم العاطفي الحقيقي.

الذين يفتقرون للصدق: إذا كان الشخص لا يمكنه أن يكون صريحًا معك، أو يبقي الأشياء مخفية، قد يصعب بناء علاقة صداقة قوية ومستدامة.

الذين يسحبون منك الطاقة: هؤلاء الأشخاص الذين يكونون دائمًا مرهقين عاطفيًا ويأخذون طاقتك ولا يردونها، مما يتركك دائمًا في حالة من الإجهاد.

الذين يتهربون من المسؤولية: الأصدقاء الذين يتهربون دائمًا من مسؤولياتهم ويجعلونك تشعر بأنك الشخص الوحيد الذي يبذل جهدًا في العلاقة قد يؤثرون على توازن العلاقة بينكما.