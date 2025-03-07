يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال.. ما أصل المثل ومعناه؟

كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر المثل الشعبي الشهير "يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال" من الأمثال التي تعبر عن عدم الثقة المطلقة في الرجال، ويُستخدم للتحذير من الركون إلى وعودهم.

ووفقًا لما ورد في كتاب أحمد تيمور باشا، فإن هذا المثل يُضرَب لعدم الاطمئنان الكامل إلى وفاء الرجال لنسائهم، تمامًا كما يستحيل الاحتفاظ بالماء في الغربال، وهو من الأمثال التي كانت تُرددها النساء للدلالة على تجارب شخصية أو قصص سابقة تدعو إلى الحذر.

معنى المثل

يعني المثل أنه كما يستحيل الاحتفاظ بالماء داخل الغربال، فمن الصعب الاعتماد الكامل على الرجال، ويحمل رسالة تحذيرية للنساء بضرورة عدم الثقة العمياء، وضرورة التمتع بالحكمة والتروي في الحكم على الأمور.

لا يقصد المثل تعميم عدم الثقة على جميع الرجال، لكنه يُستخدم في مواقف معينة للتعبير عن خيبات الأمل التي قد تواجهها بعض النساء، وهو في النهاية انعكاس للظروف الاجتماعية والثقافية التي صيغت خلالها الأمثال الشعبية.

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