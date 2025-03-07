الأغرب في العالم.. "مدينة المقابر" يسكنها الأموت أكثر من الأحياء

كتبت- أسماء مرسي:

في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تقع مدينة كولما، وهي مدينة صغيرة يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، ولكنها تضم أكثر من 1.5 مليون قبر، ما أكسبها لقب "مدينة الأرواح".

تاريخ غريب

يعود تاريخ كولما الغريب إلى فترة حمى الذهب في كاليفورنيا عام 1848، عندما تدفق الآلاف إلى المنطقة بحثًا عن الثروة، ومع النمو السريع لمدينة سان فرانسيسكو المجاورة، ظهرت مشكلة غير متوقعة، وهي المقابر المكتظة.

وبحلول عام 1887، أصبحت كولما موقعا بديلا للدفن، ولكن ما غير مسار المدينة تمامًا كان الاعتقاد السائد بأن العيش بالقرب من المقابر ينشر الأمراض.

وهكذا، أصبحت كولما أرض الراحة الأبدية لعدد لا يحصى من الأرواح التي تم نقلها، ما حولها إلى مقبرة ضخمة، وفقا لموقع "timesofindia".

مدينة الموتى والأحياء

اليوم، يعيش في كولما حوالي 1800 شخص بهدوء وسط مدينة يسكنها 1.5 مليون ميت، هذه النسبة التي تصل إلى 833 جثة لكل إنسان بشري، تجعل كولما مكانا فريدا من نوعه.

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