منها حظر القيادة بالشبشب.. أغرب 5 قوانين حول العالم قد تفاجئك

كتبت- أسماء العمدة:

من منع ارتداء الكعب العالي إلى حظر القيادة بالشبشب، هناك قوانين غريبة قد لا تخطر ببالك، لكنها قد تعرضك للمساءلة القانونية، لذا قبل أن تخطط لعطلتك القادمة، تعرّف على أغرب 5 قوانين حول العالم، التي وضعتها بعض الدول للحفاظ على النظام وراحة مواطنيها، وفقًا لموقع Times of India.

1- حظر مضغ العلكة في سنغافورة

تفرض سنغافورة حظرًا صارمًا على مضغ العلكة في الأماكن العامة للحفاظ على نظافة المدينة. ولا يُسمح بها إلا للأغراض العلاجية، حيث تُباع في الصيدليات بوصفة طبية.

2- منع تسمية الخنازير باسم «نابليون» في فرنسا

على الرغم من إلغاء هذا القانون في عام 2013، فإنه ظل ساريًا لفترة طويلة. ويُعتقد أنه وُضع لمنع أي إساءة إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت.

3- منع ارتداء الكعب العالي في المواقع الأثرية باليونان

تحظر السلطات اليونانية ارتداء الكعب العالي في المواقع الأثرية لحماية الأرضيات القديمة من التلف، إذ يمكن أن تتسبب الأحذية ذات الكعب المدبب في إلحاق الضرر بالمعالم التاريخية.

4- منع إطعام الحمام في البندقية

تفرض مدينة البندقية الإيطالية غرامات على الأشخاص الذين يطعمون الحمام في الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على نظافة المدينة وحماية مبانيها التاريخية من التلف الناتج عن فضلات الطيور.

5- حظر القيادة بالشبشب في إسبانيا

تحظر إسبانيا قيادة السيارات أثناء ارتداء الشبشب، إذ يُعتقد أنه قد ينزلق من القدم، مما قد يعيق التحكم في دواسات السيارة ويعرض السائق للخطر.

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