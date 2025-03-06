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قرية هندية منازلها بلا أبواب لسبب غريب (صور)

01:00 م الخميس 06 مارس 2025
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    منازل بلا أبواب
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    قرية هندية
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كتبت- شيماء مرسي

في قلب ولاية راجاستان بالهند تقع قرية تدعى "ساران كا خيرا" التي لا يوجد بها منزل واحد له باب منذ ثلاثة قرون، والمثير للدهشة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة طوال هذه المدة.

ويروي أهل القرية أن قديسًا زار القرية منذ حوالي 300 عام وتأثر كثيرًا بإيمان وكرم أهلها، وعند رحيله وعدهم بأنها لن تشهد أي سرقة، ومنذ ذلك الوقت لم يقم أحد بتركيب باب لمنزله، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وأوضح شانكار سينج، أحد سكان القرية، أن "ساران كا خيرا" حافظت على تقليد "عدم وجود أبواب" لعدة قرون.

وحاول بعض القرويين تركيب أبواب لمنازلهم، لكنهم تعرضوا لحوادث مؤسفة مثل المرض أو الموت في أسرهم، ما جعل الآخرين يخشون كسر هذا التقليد القديم.

حتى إذا دخل لص القرية بهدف السرقة، فسيتم القبض عليه دائما قبل أن يتمكن من ارتكابها الواقعة.

وأكد شابان من القرية وهما "أمان كومار وجوتام" أن أكثر من 100 أسرة تعيش في منازل بدون أبواب، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة على الإطلاق.

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