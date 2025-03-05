بنك يضع ملايين في حساب شخص بالخطأ.. لن تتوقع ما حدث

كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن بنك سيتي جروب قام عن طريق الخطأ بإيداع 81 تريليون دولار في حساب أحد العملاء بدلاً من 280 دولارًا.

ولم يلاحظه موظف المدفوعات وموظف ثان قبل أن يتم السيطرة ومعالجة الوضع في اليوم التالي، وذلك عن طريق اكتشاف المشكلة من موظف ثالث، وتم عكس المعاملة بعد عدة ساعات.

مع العلم لم تخرج أي أموال من البنك، وفي رسالة إلكترونية، قال متحدث باسم مجموعة بنوك سيتي جروب: "على الرغم من أن دفعاً بهذا الحجم لم يكن لينفذ فعلياً، فقد تمكنت عناصر التحكم لدينا على الفور من تحديد الخطأ في الإدخال بين حسابين في دفتر عميل في مجموعة سيتي جروب، وقمنا بعكس الإدخال، وكانت عناصر التحكم الوقائية لدينا قادرة أيضاً على منع أي أموال من مغادرة البنك".د، مضيفًا أن الحادث لم يؤثر على البنك أو العميل.

مع العلم لم تكن تلك الأولى، شهد البنك 10 حالات شبه مفقودة بقيمة مليار دولار أو أكثر في عام 2024، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، التي نقلت عن تقرير داخلي.

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