تصرف صادم من مسحراتي يثير غضب السكان (فيديو)

أقبل مسحراتي من إسطنبول بتركيا على تصرف صادم مع اقتراب نهاية شهر رمضان، انتقاما من بعض السكان في المدينة.

وبحسب صحيفة زمان التركية، انتقم المسحراتي من بعض السكان بالتبول في المصعد، رغم وجود كاميرا مراقبة، بسبب عدم منحه إكرامية.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ما أثار غضب السكان محل الحادثة في منطقة "قاضي كوي" في القسم الآسيوي من إسطنبول.

وحضر المسحراتي لأحد المبانى مصطحبا معه طبلة للحصول على إكرامية رمضان، لكن بعض السكان رفضوا دفع الإكرامية له، ما أثار غضبه ليقدم على فعلته الصادمة.

وقال مسؤول المبنى، إن المسحراتي لم يلتزم طوال ليالي رمضان بإيقاظ الصائمين على السحور، ورغم ذلك تلقى إكراميات من السكان.

وعلق مسؤول المبنى على سلوك المسحراتي، قائلا: "رفض بعض السكان دفع إكرامية له لا يبرر سلوكه، كما أنه تسبب في جهد إضافي على عامل النظافة المسؤول عن المبنى، حيث اضطر لتنظيف المصعد خلال فترة الإفطار".